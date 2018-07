Acidente com ônibus deixa 1 morto e 19 feridos em SP Um acidente envolvendo um ônibus, uma carreta e um caminhão deixou um morto e pelo menos 19 feridos na manhã de hoje na Rodovia SP-354, região de Campo Limpo Paulista, no interior de São Paulo. A colisão ocorreu na altura do quilômetro 52 da Rodovia Edgar Máximo Zamboto. A polícia Rodoviária Estadual não soube informar como aconteceu o acidente.