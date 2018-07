Acidente com ônibus deixa 1 morto e 2 feridos no MT Um acidente envolvendo um ônibus que transportava 13 passageiros e três caminhões deixou um morto e dois feridos na manhã de hoje na altura do quilômetro 349 da BR-364, na região de Serra de São Vicente, no Mato Grosso. Um dos caminhões pegou fogo e o motorista não resistiu. Os feridos foram encaminhados ao pronto-socorro de Cuiabá com lesões leves.