Acidente com ônibus deixa 1 morto e 20 feridos em SP Um acidente ocorrido às 18 horas deixou pelo um morto e 20 feridos, na altura do quilômetro 31, em Pindamonhangaba, da Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro(SP-123), no Vale do Paraíba. O motorista de um ônibus da Aruamatur, que transportava 40 romeiros da cidade de Foz do Iguaçu (PR), perdeu o controle do coletivo, que saiu da pista e tombou sobre um Honda Civic, com três ocupantes, que sobreviveram. Bombeiros de Taubaté, Pindamonhangaba e Campos do Jordão, além de ambulâncias da Prefeitura local e agentes da Defesa Civil, ajudaram no resgate das vítimas, que foram distribuídas para os hospitais da região. Uma pessoa morreu no local. Até as 19h45, os bombeiros aguardavam por informações dos hospitais para confirmar a morte de outros dois passageiros do coletivo. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o local onde ocorreu o acidente é pista simples com mão dupla de direção. Por causa da interdição parcial, o tráfego seguia alternadamente e apresentava lentidão por aproximação.