Acidente com ônibus deixa 1 morto e 22 feridos em SP Uma pessoa morreu e outras 22 ficaram feridas hoje após um acidente entre um caminhão e um ônibus na Rodovia Presidente Dutra. A colisão traseira aconteceu durante a madrugada, na altura do quilômetro 62, na região de Guaratinguetá, no interior de São Paulo. O caminhão tombou, matando o motorista e derrubando a carga na pista. Entre os 26 passageiros do ônibus, quatro tiveram ferimentos moderados e outros 18 sofreram ferimentos leves. A pista já está liberada.