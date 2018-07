Acidente com ônibus deixa 1 morto e 7 feridos em SP

Conforme a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o caminhão estava tombado no lugar do acidente por volta das 7 horas. As pistas expressa e local da avenida Salim Farah Maluf, no sentido Vila Prudente, estavam totalmente bloqueadas, assim como a pista expressa do sentido oposto. Segundo os dados da CET, a lentidão era de 900 metros no sentido Vila Prudente na Salim Farah Maluf, do cruzamento com a avenida Celso Garcia até a Ponte do Tatuapé. Agentes da CET estão no local para orientar os motoristas.