Acidente com ônibus deixa 11 feridos em Itapetininga

Onze pessoas ficaram feridas, sendo que cinco em estado grave, após um ônibus da Viação Jóia, que saiu de Telêmaco Borba, no Paraná, e seguia para a cidade paulista de Capão Bonito, bater na traseira de um caminhão em movimento na altura do quilômetro 177 da Rodovia Francisco da Silva Pontes (SP-127), em Itapetininga, a 163 quilômetros da capital paulista. O acidente ocorreu durante a madrugada desta quarta-feira, 9.Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista, que foi encaminhado em estado grave para o Hospital Regional de Itapetininga, ainda não pôde ser ouvido, por isso a polícia ainda não soube informar se ele teria dormido no volante. Os demais feridos foram levados para o mesmo hospital.