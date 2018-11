Acidente com ônibus deixa 14 feridos na Marginal Tietë Um acidente envolvendo um ônibus fretado, que se chocou contra uma árvore, às 7h45 deste sábado, 14, deixou um saldo de 14 pessoas feridas, três delas em estado grave, e ainda causa o bloqueio parcial da pista local da Marginal do Tietê no sentido Ayrton Senna junto à avenida Salim Farah Maluf, região do Tatuapé, na zona leste de São Paulo.