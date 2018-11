Acidente com ônibus deixa 16 feridos no RS Um acidente com um ônibus da empresa Unesul deixou 16 pessoas feridas na tarde desta quinta-feira em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. O coletivo fazia o trajeto entre o município litorâneo de Capão da Canoa e a capital gaúcha pela BR-290 quando saiu da pista e caiu em um córrego. Agentes da Polícia Rodoviária Federal ouviram de alguns passageiros ilesos que o motorista teria cochilado ao volante, mas preferiram dizer que só a perícia indicará a causa do acidente.