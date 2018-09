Acidente com ônibus deixa 16 passageiros feridos no RS

Um acidente deixou 16 passageiros de um ônibus feridos em Pantano Grande, na região central do Rio Grande do Sul, na quarta-feira, 14. O coletivo da Viação União Santa Cruz deixou Encruzilhada do Sul e trafegava em direção a Santa Cruz do Sul quando saiu da pista da BR-471 e capotou. O motorista Fabio Zambarda e os passageiros Eleci Gonçalves, Antônio Manoel da Silva e Fabrício Martins foram internados em hospitais de Santa Cruz do Sul. Os demais feridos foram atendidos e liberados. Outras 14 pessoas que estavam a bordo não sofreram ferimentos. As causas do acidente ainda são desconhecidas.