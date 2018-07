Acidente com ônibus deixa 17 feridos em Minas Gerais Cerca de 17 pessoas ficaram feridas na madrugada desta segunda-feira, 23, após o tombamento de um ônibus na BR-040, na região de Matias Barbosa, em Minas Gerais. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o coletivo, que transportava 21 passageiros, seguia de São José dos Campos, em São Paulo, para Ouro Branco, em Minas. O motorista perdeu o controle da direção e ficou em estado de choque, não sabendo explicar o que aconteceu. Ninguém morreu. As vítimas foram encaminhadas com ferimentos leves a uma unidade de saúde de Juiz de Fora, também em Minas.