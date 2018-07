Acidente com ônibus deixa 2 mortos e 14 feridos em MG Duas pessoas morreram e 14 ficaram feridas, entre elas quatro gravemente, em um acidente na rodovia BR-381, em Cambuí, Minas Gerais, na madrugada deste sábado, 12. Por volta da meia-noite, um ônibus da empresa Gontijo, que fazia a linha Campinas-Belo Horizonte, se envolveu em uma colisão com dois caminhões, na altura do km 895. O motorista do coletivo, Lutércio Bertaiolli, de 50 anos, e o passageiro de um dos caminhões, Francisco Eduardo Gomes de Andrade, de 12 anos, morreram no local. Os feridos foram levados para Hospitais de Cambuí, Camanducaia e Pouso Alegre.