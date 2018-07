Acidente com ônibus deixa 2 mortos e 32 feridos em MG Um acidente com um ônibus que transportava fiéis de uma igreja evangélica matou duas pessoas e deixou 32 feridos neste domingo (25), em Minas Gerais. O veiculo capotou em uma curva da BR-365, próximo a Claro das Poções, no norte do Estado, quando seguia para o distrito de Água Boa, onde o grupo da igreja Assembleia de Deus participaria de um culto.