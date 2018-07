Acidente com ônibus deixa 2 mortos e 32 feridos em MG

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do ônibus de turismo, que seguia de Pirapora, no norte do Estado, para a capital, perdeu o controle e atingiu a traseira do caminhão, que estava carregado de carvão. A PRF ainda não havia confirmado as identidades das vítimas, mas uma seria a guia turística. Apesar de a parte da frente do ônibus ter sido completamente destruída, o motorista teria sido retirado com vida das ferragens.

De acordo com a PRF, o outro morto seria Olavo Gonçalves Torres, de 47 anos, que dirigia o caminhão. Os feridos foram encaminhados para o Hospital Municipal de Sete Lagoas. Parte da carga do caminhão ficou espalhada na pista, que foi parcialmente interditada.