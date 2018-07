Acidente com ônibus deixa 2 mortos e 34 feridos no RS Um acidente com um ônibus que transportava alunos de um centro de educação de jovens e adultos deixou um saldo de dois mortos e 34 feridos no final da noite desta segunda-feira na altura do quilômetro 218 da BR-116, na cidade de Dois Irmãos(RS), a 55 quilômetros da capital Porto Alegre, no sudeste gaúcho. O coletivo, ocupado por 35 alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da cidade de Picada Café, seguia para Dois Irmãos quando o veículo saiu da pista, bateu contra duas árvores e tombou. O motorista João Leite de Miranda, 49, morreu no local. A passageira Rosane dos Santos Molling, 32, morreu quando era atendida no pronto-socorro municipal de Dois Irmãos. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal e da Brigada Militar do município, testemunhas e sobreviventes do acidente afirmaram que o ônibus ficou sem freio. Os feridos foram levados para hospitais de Novo Hamburgo, Dois Irmãos e Morro Reuter.