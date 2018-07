Acidente com ônibus deixa 25 feridos em SP Segundo o Corpo de Bombeiros, 25 pessoas ficaram feridas no acidente envolvendo um ônibus urbano na rua Doutor João Ribeiro, em Penha, na zona leste de São Paulo. O motorista do coletivo teria perdido o controle do veículo e batido em uma árvore na manhã desta terça-feira, 07.