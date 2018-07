Acidente com ônibus deixa 27 feridos no RS

Vinte e sete pessoas ficaram levemente feridas na madrugada desta segunda, 15, na região de Gramado, no Rio Grande do Sul, após um acidente com um ônibus de excursão. O ônibus retornava para Porto Alegre com 46 ocupantes, pela Rodovia RS-115, quando perdeu os freios ao fazer uma curva, na altura do km 28, em Três Coroas, e acabou tombando. Os feridos foram levados para hospitais de Gramado, Igrejinha e Três Coroas. Em outro acidente no Estado, três jovens morreram após um grave acidente na Rodovia RS-467, em Ibiaçá. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o motorista perdeu o controle do carro quando voltava de um baile e invadiu a pista contrária, batendo de frente com um caminhão. Os três ocupantes do carro morreram na hora. O motorista do caminhão, que não teve ferimentos, disse à Polícia Rodoviária que não conseguiu desviar.