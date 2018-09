Acidente com ônibus deixa 30 feridos no interior de SP Um acidente ocorrido por volta de meia-noite de ontem no km 334 da Rodovia Anhangüera, nas imediações de Jardinópolis, na região de Ribeirão Preto (SP), deixou 29 pessoas feridas levemente e uma com ferimentos mais graves. Um ônibus da empresa Nacional Expresso, que viajava de Uberlândia para São Paulo, bateu na traseira de um dos reboques de um treminhão, veículo para transporte de cana-de-açúcar. A pista ficou parcialmente interditada e os feridos foram levados para hospitais de Ribeirão Preto, Jardinópolis e Orlândia. Todos foram liberados após o atendimento médico e seguiram viagem em outros veículos da empresa. O ônibus tinha 42 passageiros. O motorista do ônibus, Natal Aparecido da Silva Cruz, de 41 anos, foi o que teve ferimentos mais graves. Ele teve os pés fraturados e os bombeiros demoraram duas horas para retirá-lo das ferragens. Na manhã de hoje, ele passou por cirurgia da tíbia direita no Hospital das Clínicas (HC), em Ribeirão Preto. A Polícia Rodoviária investiga se o reboque do treminhão teria se soltado e provocado o acidente.