Acidente com ônibus deixa 4 mortos e 17 feridos no PR Quatro pessoas morreram e 17 ficaram feridas - pelo menos cinco delas em estado grave - em razão de um acidente ocorrido no início da manhã de hoje próximo à praça de pedágio em Céu Azul, no oeste do Paraná. O acidente envolveu um caminhão que seguia em direção a Cascavel e um ônibus de turismo, com placa de São Paulo, que se dirigia para Foz do Iguaçu. Segundo a concessionária Ecocataratas, responsável pela gestão da BR-277 naquele trecho, uma das pistas estava bloqueada por volta das 9 horas em razão do trabalho de resgate.