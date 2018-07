Acidente com ônibus deixa 4 mortos em rodovia de SP

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, chovia muito e o motorista perdeu o controle do micro-ônibus, que capotou. Quatro ocupantes do veículo morreram na hora - os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Sorocaba. Das vítimas com ferimentos graves, quatro foram levadas para o Hospital Regional de Sorocaba e duas para o São Camilo, em Itu. Outras duas pessoas com ferimentos de menor gravidade foram atendidas no pronto-socorro de Porto Feliz. Um inquérito será aberto pela Polícia Civil para apurar as causas do acidente.