Acidente com ônibus deixa 6 mortos e 10 feridos no RJ Pelo menos seis pessoas morreram e dez ficaram feridas após um ônibus capotar na Rodovia Rio-Santos (BR-101 Sul), na altura do quilômetro 395, no município de Itaguaí, na Baixada Fluminense, no início da manhã desta segunda-feira, 14.