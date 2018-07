Acidente com ônibus deixa 7 feridos no centro do Rio

Um acidente com um ônibus deixou sete pessoas feridas na manhã desta quinta-feira, 2, no mergulhão da Praça 15, no centro do Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo bateu em uma das pilastras de sustentação e interditou parcialmente a pista sentido zona sul, provocando congestionamento nas proximidades do local. Os nomes e estado de saúde das vítimas não foram informados, tampouco o hospital para onde elas foram levadas.