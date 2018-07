Acidente com ônibus deixa 9 mortos e 16 feridos no PR Nove pessoas morreram e pelo menos 16 ficaram feridas em um acidente na madrugada de hoje na Rodovia BR-376, na região de São Luís do Purunã, no Paraná. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um ônibus da Viação Princesa do Norte bateu na traseira de um caminhão-tanque, que transportava álcool. Após a colisão, os veículos pegaram fogo. A estrada foi parcialmente interditada no sentido Curitiba.