Acidente com ônibus deixa cinco mortos em MG

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do Uno tentou fazer uma ultrapassagem em uma reta no quilômetro 535, mas não conseguiu e bateu na lateral do ônibus, que seguia no sentido contrário. Em seguida, uma carreta que trafegava no mesmo sentido que o Uno ainda atingiu o veículo desgovernado. Um caminhão que seguia na mesma pista não conseguiu parar e também se envolveu no acidente.

Após a batida, o Uno se incendiou e o fogo se alastrou para os outros veículos. De acordo com a PRF, um casal que estava no automóvel morreu na hora, assim como uma mulher e duas crianças que estavam no ônibus - uma delas só foi encontrada na manhã desta segunda-feira. Os outros feridos também estavam no ônibus, que transportava 45 pessoas ligadas ao Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (Sind-UTE/MG) que haviam participado de um congresso da entidade em Araxá, no Alto Paranaíba.

Ainda segundo a polícia, parte das vítimas sofreu queimaduras e algumas se machucaram ao pular em pânico do veículo no momento em que ele se incendiou. Os feridos foram levados para hospitais de Luz, Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, e da capital. Por meio de nota, o sindicato manifestou apoio e solidariedade aos parentes das vítimas. "É um momento de muita dor, diante de tamanha tragédia. Estamos de luto", diz a nota.