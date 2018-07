Acidente com ônibus deixa cinco mortos em PE

O veículo transportava cerca de 50 romeiros católicos de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, para o santuário de São Severino dos Ramos, em Paudalho, na zona da mata pernambucana, e para as comemorações dos 20 anos do Santuário Mãe Rainha, em Olinda.

Morreram Isabel dos Santos Conceição, 73 anos, seus filhos Magno Heider dos Santos, 59, e Aída dos Santos Conceição, 43, e as netas Ana Aída Tomaz, 19, e Clara Beatriz dos Santos Gomes, 7. Os corpos foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal, no Recife, onde se encontravam na tarde deste domingo aguardando reconhecimento oficial por familiares.

Os feridos foram levados para hospitais de Goiana, Igarassu, Paulista e Recife. No Hospital da Restauração, na capital, foi atendida Francisca Francineti, de 46 anos, com traumatismo na face. Seu estado é considerado estável. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus, da empresa Jucatour, desenvolvia velocidade de 80 Km/hora, acima do permitido na área - 60 km/h. Chovia no momento do acidente.