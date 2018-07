Acidente com ônibus deixa dois mortos no interior de SP

As duas pessoas que morreram, entre elas uma criança de dez anos, e a maioria dos feridos, viajavam no ônibus que retornava de uma romaria ao santuário de Aparecida, no Vale do Paraíba. Os romeiros seguiam para a cidade de Ponta Grossa, no Paraná.

O acidente aconteceu no km 321 da rodovia Francisco Alves Negrão (SP-258), entre Itapeva e Itararé, local de pista simples. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o caminhão fazia uma ultrapassagem em local proibido e acabou atingindo a lateral do carro, batendo em seguida no ônibus. Os dois veículos foram jogados para fora da estrada - o carro capotou. Todas as vítimas chegaram a ser socorridas e levadas a hospitais de Itapeva e Itararé, mas duas delas não resistiram.

Na Santa Casa de Itapeva, quatro pessoas continuavam internadas no início da tarde - duas seriam submetidas a cirurgias. Oito feridos permaneciam internados no hospital de Itararé. Os demais já tinham sido liberados. A rodovia ficou interditada durante uma hora.