Acidente com ônibus deixa oito mortos no Espírito Santo Um ônibus da Viação São Geraldo capotou na madrugada deste sábado, 27, e caiu na margem da BR-101, no município de Serra, Espírito Santo, deixando oito pessoas mortas, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O acidente ocorreu por volta das 5h20 na altura do km 249 da rodovia.