Acidente com ônibus deixa quatro mortos em MG

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, por volta das 22h30, um Fiat Uno, que seguia na direção de Belo Horizonte, fez uma ultrapassagem na altura do km 535 quando bateu de frente com o ônibus. A carreta e o caminhão, que seguiam sentido Araxá, não conseguiram parar, também colidindo frontalmente com o ônibus.

O coletivo seguia de Araxá para Belo Horizonte com 45 passageiros, integrantes do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação (Sind-UTE-MG), que haviam participado de uma assembleia. Duas pessoas morreram carbonizadas no ônibus e praticamente todos os ocupantes tiveram ferimentos, entre graves, leves e queimaduras. Outros dois corpos carbonizados estavam no automóvel. A maioria das vítimas foi encaminhada ao Hospital de Luz. A rodovia ficou interditada ao tráfego até as 2h15 de hoje.