Acidente com ônibus deixa quatro mortos em PE Um grave acidente entre um ônibus e um caminhão deixou quatro mortos e pelo menos 16 feridos na Rodovia PE-82, na região de Timbaúba, em Pernambuco, na noite de ontem. Um trator teria provocado a colisão, após sair da pista transversal e invadir a rodovia. O ônibus, que transportava 20 estudantes da Faculdade de Timbaúba, bateu de frente com o caminhão, usado para transportar cana-de-açúcar, por volta das 19 horas, próximo ao bairro Sapucaia. O motorista do caminhão, Luiz Carlos de Andrade, de 48 anos, fico preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos. O motorista do ônibus, Antônio Ferreira da Silva, de 69 anos, teve as pernas decepadas e também não resistiu. A estudante Marilúcia de Andrade Freire Cavalcanti, de 26 anos, grávida de cinco meses, e a estudante de Pedagogia Maria Cecília Chaves, de 25 anos, chegaram com vida ao Hospital Memorial Dr. João Ferreira Lima, mas não resistiram aos ferimentos. As demais vítimas foram levadas aos hospitais de Timbaúba e Recife.