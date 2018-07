Acidente com ônibus deixa sete feridos em São Paulo Um acidente com ônibus na zona Leste de São Paulo deixou sete feridos na manhã deste domingo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo colidiu com um poste no cruzamento da rua Colatina com a Palmeira Missões, na Cidade Patriarca, pouco depois das 8h.