Acidente com ônibus deixa um morto e 20 feridos no Rio O choque de um ônibus contra uma árvore deixou um morto e 20 feridos na praia do Flamengo, zona sul do Rio, na altura da rua 2 de Dezembro. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima fatal é o motorista do veículo, Fernando de Salles Garcia.