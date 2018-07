Acidente com ônibus deixa um morto e 30 feridos no RS Uma colisão entre um ônibus e um caminhão matou o motorista do coletivo e deixou pelo menos 30 pessoas feridas na manhã desta segunda-feira, 16, na BR-392, na região central do Rio Grande do Sul. O ônibus seguia de São Sepé para Santa Maria, enquanto o caminhão, carregado de pães, trafegava no sentido contrário. As circunstâncias do acidente serão esclarecidas pela perícia. Havia neblina na região.