Acidente com ônibus deixa um morto e 4 feridos em SP

Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas em um acidente entre um ônibus e um automóvel no fim da noite desta terça, 13, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Um carro que seguia pela estrada de Itapecerica, em direção à rodovia Régis Bittencourt, invadiu a pista contrária e bateu de frente com um ônibus intermunicipal da Viação Miracatiba, pertencente ao consórcio Intervias. Chovia no momento do acidente. Wilson Carlos dos Santos Alves da Silva, de 24 anos, que estava no banco de passageiro do carro, morreu no local. Os outros quatro ocupantes do automóvel foram socorridos e encaminhados a hospitais da região. O pastor José Alves da Silva, pai de Wilson, era quem dirigia no momento do acidente. Também estavam no automóvel outro filho de Silva, Willian dos Santos Alves, de 25 anos, o genro Jéferson de Oliveira Santos, de 18, e Aílton dos Santos. De acordo com informações de familiares, as vítimas voltavam de uma obra na qual trabalharam como pedreiros na região do Capão Redondo, na zona sul de São Paulo. O pastor e Aílton foram levados ao Pronto-Socorro do Campo Limpo, Jéferson ao PS de Itapecerica da Serra, e Willian ao PS Pirajussara. Os pais de Jéferson, que estiveram no local do acidente, disseram ter conversado com o filho no hospital, mas afirmaram que ele não soube dizer o que aconteceu na hora da batida. "Ele estava cochilando no banco de trás", afirmou o pedreiro José Reis, de 47 anos, pai do jovem. "Meu filho pegou o carro do pastor e foi buscar todo mundo. Mas ele voltou no banco de trás, por isso escapou", disse a dona de casa Dulcinéia de Oliveira, de 42 anos, mãe de Jéferson. Ultrapassagem De acordo com o motorista do ônibus, João Paulo Alves Torres, de 28 anos, cerca de dez passageiros estavam no coletivo - que saiu do Parque Itapecerica e seguia para a estação Capão Redondo do metrô -, mas nenhum deles ficou ferido. Ele afirmou que o carro estava em alta velocidade e que não conseguiu desviar. "Acho que a chuva pode ter contribuído para o acidente porque a pista fica escorregadia", afirmou. Torres não acredita que o motorista do automóvel tenha tentado uma ultrapassagem. " A pista estava vazia", justificou. A estrada de Itapecerica chegou a ser totalmente bloqueada para o socorro às vítimas. No início da madrugada, uma faixa foi liberada e o trânsito voltou a fluir normalmente. O acidente foi registrado na Delegacia de Itapecerica da Serra.