Acidente com ônibus deixa um morto e 40 feridos em MS Uma pessoa morreu e cerca de 40 ficaram feridas em acidente envolvendo dois ônibus com trabalhadores rurais, na região de Dourados, em Mato Grosso do Sul, nesta manhã. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um dos coletivos atravessava a BR-463 quando foi surpreendido por outro ônibus, que passava pela rodovia, na altura do km 464. A PRF acredita em imprudência do motorista de um dos ônibus, que não teria respeitado uma placa de pare na rodovia. O motorista de um dos ônibus, Luiz Carlos Zurutuza, de 56 anos, morreu no local e os feridos foram socorridos ao Hospital Evangélico e Hospital do Trauma em Dourados. Os ônibus transportavam trabalhadores rurais, a maioria são cortadores de cana, e não existe listagem dos nomes.