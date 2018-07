Acidente com ônibus deixa um morto e 8 feridos em MG

O ônibus da empresa Savetur seguia de Belo Horizonte para Montes Claros quando atingiu um animal na pista, por volta da 0h30. Sem controle, o ônibus saiu da pista e caiu numa ribanceira. Os passageiros foram encaminhadas para o Hospital de Curvelo.

Na mesma rodovia, uma outra pessoa morreu, na altura do km 494, em Betim, na manhã desta segunda-feira. Segundo a PRF, a queda de um motociclista causou a morte do condutor W.A.S., de 23 anos.