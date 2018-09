Acidente com ônibus e carro deixa 11 feridos em SP Onze pessoas ficaram feridas, algumas delas presas nas ferragens, por volta das 22h45 desta terça-feira, em um acidente envolvendo dois ônibus urbanos e um veículo de passeio, na estrada Dom João Nery, na região do Itaim Paulista, extremo leste da capital paulista. Nove equipes de resgate foram enviadas para o local, mas até as 23h45 não havia informação sobre o estado das vítimas e nem para onde elas foram encaminhadas.