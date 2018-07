Acidente com ônibus em SP deixou 1 morto e 35 feridos O acidente de hoje que envolveu dois ônibus em Jundiaí, a 60 quilômetros de São Paulo, deixou um morto e pelo menos 35 feridos. Os dois veículos, de empresas particulares, colidiram no cruzamento de duas avenidas da cidade e pegaram fogo. As primeiras informações davam conta de que 42 passageiros teriam ficado feridos. O trecho é rota de ônibus que servem a dois terminais urbanos. Um dos veículos, da empresa Picolotur (de Jundiaí), ficou com a dianteira pendurada à beira do rio Jundiaí. Dentro dele havia apenas o motorista, que conseguiu sair do ônibus. O veículo da Viação Caieiras, que trazia funcionários da empresa Duratex à cidade, bateu num poste de semáforo após a colisão. A vítima é um funcionário da Duratex. Os feridos foram levados para quatro hospitais e para um pronto-atendimento da região.