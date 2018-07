Acidente com ônibus escolar deixa cinco mortos em PE Um acidente envolvendo um carro e um ônibus escolar na PE-292, em Iguaraci, a 370 quilômetros do Recife, deixou cinco mortos e dez feridos. Todas as vítimas, segundo a Polícia Rodoviária Estadual, ocupavam o carro. Parte dos feridos foi levada para o Hospital Regional Emília Câmara, em Afogados da Ingazeira. Uma criança de 11 anos, em estado grave, com perda de massa encefálica, foi transferida para o Hospital da Restauração, na capital pernambucana. A polícia não soube informar a causa do acidente.