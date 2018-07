Acidente com ônibus escolar mata duas crianças no Rio Duas crianças morreram e dez ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus escolar e um caminhão na rodovia RJ 140, entre os municípios de Casemiro de Abreu e Silva Jardim, no interior do Estado do Rio. As crianças foram socorridas por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas para hospitais da região, mas até as 11h30 não havia informações detalhadas sobre o estado de saúde e a identificação das vítimas.