Acidente com ônibus estudantil deixa dez feridos no RS Uma colisão envolvendo dois caminhões, um automóvel e um ônibus deixou hoje dez pessoas feridas em Santo Cristo, no noroeste do Rio Grande do Sul. O coletivo levava estudantes e professores de uma escola de Palmeira das Missões para um Parque Aquático da região. Os feridos, todos ocupantes do ônibus, foram levados para hospitais de Santa Rosa. No final do dia, o estado de uma adolescente de 14 anos era considerado grave. Os outros passavam bem.