Acidente com ônibus fere pelo menos 40 no RJ Pelo menos 40 pessoas ficaram feridas em um acidente com um ônibus por volta das 10h30 deste sábado, 23, no Rio de Janeiro. O veículo tombou na saída da BR 116, a Rodovia Rio - Teresópolis, quando acessava a BR 040, a Rio - Petrópolis, em Duque de Caxias, na baixada fluminense, segundo a Concessionária Rio - Teresópolis (CRT). Parte dos feridos foi encaminhada ao Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. Até as 14 horas, o Corpo de Bombeiros não sabia informar o estado de saúde dos feridos ou se havia vítimas fatais.