Acidente com ônibus mata 1 e fere 15 em Curitiba Pelo menos uma pessoa morreu e 15 ficaram feridas no fim da manhã de hoje em um acidente envolvendo um ônibus na região central de Curitiba (PR). Por volta das 11h45, um ônibus de transporte coletivo, que faz a Linha Colombo/CIC, tinha acabado de sair de um dos pontos, em frente à Catedral, quando o motorista perdeu o controle do veículo e acabou batendo em um táxi.