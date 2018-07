Acidente com ônibus mata 2 e deixa 38 feridos em SP

Duas pessoas morreram e outras 38 ficaram feridas, no início da noite desta quarta, 3, após uma carreta colidir contra a traseira de um ônibus de trabalhadores rurais na altura do quilômetro 157 da rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), na cidade de Guapiaçu, a cerca de 400 quilômetros da capital paulista. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, os veículos estavam em movimento e trafegavam sobre uma ponte. O ônibus transportava cortadores de cana que haviam trabalhado em Guapiaçu e seguiam para Severínia. Ao ser atingido pela carreta, o motorista do ônibus, que passava sobre uma ponte, perdeu o controle do veículo e caiu no rio Turvo. Um dos trabalhadores rurais morreu no local. Outros quatro trabalhadores, em estado grave, foram levados para a Santa Casa de Olímpia, onde um deles morreu. Outras 34 vítimas foram encaminhadas a hospitais de São José do Rio Preto, entre eles o de Base e a Santa Casa. O ônibus só será retirado do rio ao amanhecer. O caminhoneiro foi preso pelos policiais, pois tentou fugir do local. Não chovia no momento do acidente.