Acidente com ônibus mata 2 pessoas e fere 18 no MT Duas pessoas morreram e 18 ficaram feridas na manhã desta segunda-feira, 7, num acidente envolvendo duas carretas, uma bi-trem e outra tanque, e um ônibus na BR-364, altura do quilômetro 150, no município de Pedra Preta, Mato Grosso. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus era usado no transporte de trabalhadores rurais.