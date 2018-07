Acidente com ônibus mata 23 torcedores de time de Rivaldo em Angola

O acidente aconteceu no sábado na província de Kwanza, no sul do país, após os torcedores assistirem à partida da equipe na primeira divisão em Libolo, a cerca de 600 quilômetros a sudeste de Luanda.

"Estou perturbado e triste. O lugar onde aconteceu o acidente é bastante perigoso e o motorista era jovem e ele estava provavelmente acima da velocidade", disse o presidente do Kabuscorp, Bento Kangamba, segundo a agência de notícias Lusa.

Ele disse que os corpos dos mortos foram levados a Luanda, enquanto os torcedores feridos receberam tratamento em um hospital na província de Kwanza Norte. O dirigente não deu detalhes sobre a gravidade dos ferimentos.

O presidente angolano, José Eduardo dos Santos, disse em comunicado que está "profundamente entristecido" pelo acidente.

Angola tem uma das taxas mais altas de mortes no trânsito do mundo. Segundo a polícia, 3.080 pessoas morreram em 2010 por causa de acidentes em estradas, a segunda principal causa de morte no país do sudoeste da África atrás da malária.

O Kabuscorp recebeu atenção internacional em janeiro, quando contratou o ex-jogador da seleção brasileira Rivaldo, campeão mundial em 2002 que já conquistou o prêmio de melhor jogador do mundo.

(Reportagem de Shrikesh Laxmidas)