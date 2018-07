Acidente com ônibus mata 3 na Régis Bittencourt Três pessoas morreram em um acidente com um ônibus na madrugada desta segunda-feira na Rodovia Régis Bittencourt. De acordo com a assessoria de imprensa da concessionária Autopista, o acidente ocorreu por volta das 2 horas com um ônibus da Viação Catarinense que seguia de Florianópolis para a capital paulista e tombou em um trecho de curva acentuada. O local da ocorrência fica no trecho de serra da estrada e próximo da cidade de Cajati, no interior de São Paulo, quase na divisa com o Estado do Paraná.