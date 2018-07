Acidente com ônibus mata 4 pessoas e fere 15 na Anhanguera

Quatro pessoas morreram após um ônibus da Viação Entram tombar, por volta das 5h30 desta terça-feira, na altura do km 223,9 da pista sentido capital da Rodovia Anhanguera, em Porto Ferreira, no interior do Estado. Até as 7h20 todas as pistas no sentido São Paulo ainda estavam interditadas para facilitar o trabalho dos bombeiros. Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas, segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual. A concessionária Intervias, que administra a rodovia naquele trecho, ainda não forneceu informações sobre o acidente nem sobre os reflexos causados no trânsito da região.