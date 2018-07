Acidente com ônibus mata 4 pessoas em Niterói

Com o impacto, fios de alta tensão e um transformador se soltaram e caíram sobre o coletivo, que pegou fogo. Segundo testemunhas, o motorista conduzia em alta velocidade.

As vítimas do acidente foram o motorista, o cobrador, uma mulher idosa e uma criança. Segundo o Corpo de Bombeiros, dois dos corpos foram carbonizados no incêndio. Outro passageiro, identificado como Emerson da Silva Brito, sofreu queimaduras e foi levado para o Hospital Azevedo Lima, em Niterói.

Na capital fluminense, o mau tempo prejudicou o funcionamento do Aeroporto Santos Dumont, pela manhã e à tarde. Pelo menos cinco pousos tiveram de ser transferidos para o Aeroporto Internacional Antonio Carlos Jobim por causa da baixa visibilidade. Segundo a Infraero, chegadas e partidas não chegaram a ser suspensas, mas houve atrasos.

A Defesa Civil do município informou que nenhuma ocorrência grave foi registrada na capital fluminense, que se manteve em estado de atenção durante o dia. Na Baixada Fluminense, houve alagamentos e quedas de árvores em bairros de Belford Roxo e Duque de Caxias no início do dia, sem grandes transtornos.

Em Angra dos Reis, no litoral sul do Estado, que sofreu com deslizamentos de terra no início do ano, choveu forte durante a madrugada e houve alagamentos no bairro de Japuíba, mas a Defesa Civil informou que não houve queda de encostas. O órgão alertou, no entanto, que vai se manter em estado de atenção até o fim de março.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão para hoje é de novas pancadas de chuva no Estado.