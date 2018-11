Acidente com ônibus mata nove em Minas Gerais Um ônibus caiu ontem em uma ribanceira de 25 metros de altura, perto do município de Mariana, no interior de Minas, provocando a morte de nove passageiros e deixando outros 26 feridos. O veículo seguia pela rodovia MG 129 quando caiu na ribanceira. Chovia muito no momento do acidente, segundo informaram testemunhas. O veículo da viação Vale do Ouro partiu do distrito de Antônio Pereira, em Ouro Preto, para a cidade de Mariana. De acordo com informações dos policiais que atenderam a ocorrência, o motorista perdeu o controle da direção quando fazia uma curva. A rodovia chegou a ser interditada para que os policiais pudessem trabalhar no resgate.