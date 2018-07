Acidente com ônibus mata pelo menos 11 universitários na Albânia

Os feridos, alguns em estado grave, foram levados de helicóptero para um hospital em Tirana, capital do país.

"Informações preliminares indicam que 11 estão mortos e 22 estão feridos", afirmou a polícia.

Algumas reportagens afirmaram que dois ônibus deixaram a cidade de Elbasan, no centro da Albânia, com 40 e 35 estudantes a bordo para uma excursão de dois dias. Outras disseram que os universitários voltavam de um feriado no sul do país.

O governo declarou um dia de luto nacional na terça-feira.

(Reportagem de Benet Koleka)