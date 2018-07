Acidente com ônibus mata seis e fere 15 em PE Uma colisão entre um ônibus e um caminhão causou a morte de seis pessoas e deixou pelo menos 15 feridos na manhã de hoje na Rodovia BR-408, em Pernambuco, segundo informações iniciais da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O acidente aconteceu por volta das 7 horas, na altura do km 90, na região de São Lourenço da Mata, Região Metropolitana do Recife, e envolveu um ônibus tipo lotação, que levava moradores para uma feira livre em São Lourenço da Mata.